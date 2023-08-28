В Петербурге за неделю снесли 13 нелегальных автостоянок

В Санкт-Петербурге за неделю от нелегальных автостоянок было освобождено 13 земельных участков общей площадью 38 тыс. кв. м., сообщили 28 августа в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ККИ Фото: Пресс-служба ККИ

В ведомстве уточнили, что демонтажные работы проходили в восьми районах города.

С истекшим сроком договоров аренды земельные участки незаконно использовались под размещение автостоянок на проспекте Маршала Жукова, Большеохтинском проспекте и в Шкиперском протоке.

Без оформления договоров с городом на Кубинской улице, в 1-м и 8-м Верхнем переулке, в Подъездном переулке, на Удельном проспекте, улице Потапова.

Превысили площадь арендуемых участков и разместили часть автостоянок незаконно на Кронштадтской улице, в Угольной гавани, на Донецкой и Заречной улицах в Парголово.

Пользователям участков, где демонтажные работы проводились ККИ в принудительном порядке, придется возместить их стоимость, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что незаконные торговые точки демонтировали в четырех районах Петербурга.

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