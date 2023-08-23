Незаконные торговые точки демонтировали в четырех районах Петербурга

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт Петербурга и подведомственного СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» провели очередной рейд по выявлению самовольно занятых торговыми точками земельных участков, находящихся в городской собственности. В этот раз мероприятия прошли во Фрунзенском, Красносельском, Пушкинском и Калининском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ККИ Фото: Пресс-служба ККИ Фото: Пресс-служба ККИ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ККИ Фото: Пресс-служба ККИ Фото: Пресс-служба ККИ

Как сообщили в ККИ, по итогам рейда, в частности, были демонтированы незаконные торговые павильоны на Тихорецком проспекте, проспекте Кузнецова, улице Димитрова и на Слуцкой улице в Павловске. Общая площадь объектов составляла 250 кв. метров.

Теперь землепользователям придется возместить средства, затраченные на работы по освобождению незаконно занятой территории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 580-метровый нелегальный павильон было решено снести на проспекте Просвещения.

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