Бывший глава Тихвинского района Ленобласти погиб в ДТП

Депутат совета депутатов Тихвинского района Ленобласти Георгий Хухунаишвили погиб в ДТП на трассе «Вологда — Новая Ладога» в понедельник, 28 августа, сообщает издание 47news.

Авария с участием автомобиля депутата Hyundai и большегруза Volvo произошла у деревни Усть-Шомушка. По предварительной информации, 71-летнему Хухунаишвили могло стать плохо во время управления машиной. Он погиб на месте происшествия.

Уточняется, что Хухунаишвили был депутатом с 2005 года. С 2007 по 2009 год занимал должность главы Тихвинского района.

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