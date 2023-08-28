В Тюмени до 10 сентября продлили перекрытие участка улицы Заречный проезд

Перекрытие участка улицы Заречный проезд около дома №33 в Тюмени продлили до 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. На участке проводятся ремонтные работы.

По данным ГИБДД, указана ориентировочная дата окончания перекрытия. Объехать перекрытый участок можно по улицам Газовиков, Ю.-Р.Г. Эрвье и Солнечному проезду. В месте проведения ремонтных работ установлены временные необходимые дорожные знаки.

Напомним, на время перекрытия участка изменены схемы движения автобусов №39 и №77. Ограничения были введены с 10 августа.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте