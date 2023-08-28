Вахитовский райсуд: ребенок с ДЦП полз по лестнице по «инициативе» матери

Вахитовский районный суд Казани в ответ на появление в интернете видео со спускающимся ползком по лестнице ребенком, страдающим ДЦП, заявил, что «маломобильный гражданин спускался по лестнице самостоятельно в присутствии матери и по ее инициативе». Официальный комментарий по данной ситуации опубликован на сайте суда.

Райсуд опроверг сообщения некоторых СМИ об отсутствии в здании «доступной среды для маломобильных групп населения». «Здание суда оборудовано средствами доступности для маломобильных групп населения, но по неизвестным причинам мама гражданина ими не воспользовалась»,— заявил райсуд.

«Данные средства находятся в зоне видимости посетителей суда»,— утверждается в комментарии. В нем говорится, что «информация о наличии указанных средств имеется у судебных приставов, находящихся при входе в здание суда».

Между тем, согласно сообщению, в суде есть специальное устройство только для подъема на первый этаж. «Справа от входной двери имеется кнопка вызова для оказания помощи (она обозначена соответствующей информационной табличкой); после нажатия кнопки работники аппарата суда и судебные приставы оказывают всю необходимую помощь по доступу в здание и перемещению внутри него»,— заверяют в суде.

Как писал «Ъ-Казань» со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash, в Казани прокурора центрального аппарата и помощника из прокуратуры района отстранили от работы в связи с инцидентом с ребенком с ДЦП, который полз по лестнице в здании Вахитовского райсуда. Он вместе с матерью возвращался с судебного заседания по иску к исполкому в связи с непредоставлением жилья. В сообщении отмечалось, что ни работники суда, ни работники прокуратуры не оказали помощь ребенку.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"