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Telegram: Из-за инцидента с ползающим по лестнице ребенком с ДЦП в Казани прокурора отстранили от работы

В Казани двоих работников прокуратуры отстранили от работы в связи с инцидентом с ребенком с ДЦП, который полз по лестнице в здании Вахитовского райсуда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, женщина обратилась в суд с иском к исполкому в связи с непредоставлением жилья, в итоге ее ребенка с ДЦП также обязали прийти на заседание, однако в здании не было нужного оборудования для того, чтобы инвалид смог передвигаться по этажам. В итоге ему пришлось самостоятельно подниматься и спускаться. При этом источник уточняет, что ни работники суда, ни работники прокуратуры не оказали помощь ребенку.

В данный момент по решению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова от работы были отстранены прокурор центрального аппарата и помощник из прокуратуры района. Кроме того, были допрошены судебные приставы, работавшие в день заседания.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана комментировать эту тему отказались. «Я пока не готов комментировать эту тему»,— сказал старший помощник прокурора региона Руслан Галиев.

"Ъ-Казань"

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