Следователи Ямала возбудили уголовное дело из-за стрельбы мужчины при приставах

Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело в отношении жителя Ноябрьска, который устроил стрельбу при судебных приставах, отказываясь выселяться из аварийного жилья. В совершении преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) подозревается 61-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СК.

Сотрудники судебных приставов прибыли к деревянному дому мужчины, который находится в частном секторе. По данным следствия, это жилье решением суда было признано аварийным. «Мужчина, проживающий в данном аварийном строении, категорически отказался общаться с судебными приставами по вопросу его выселения из помещения, при этом произвел выстрел из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в указанном доме»,— сказано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию здания, в котором находится мужчина. Сейчас с ним проводятся переговоры о выходе из дома и последующей сдаче представителям власти. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, собирают доказательства.

Полина Хабарова

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