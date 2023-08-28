На Ямале мужчина устроил стрельбу, когда приставы пришли выселять его из дома

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) 62-летний мужчина устроил стрельбу, когда судебные приставы пришли выселять его их аварийного дома. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе МВД Ямала.

По данным полиции, мужчина не отреагировал на требования судебных приставов и сделал один выстрел. Во время инцидента никто не пострадал, сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее местные СМИ сообщали, что вооруженный житель также поджег свой автомобиль также из-за прихода судебных приставов.

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