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Коммерсантъ FM
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Слуцкий назвал преждевременными разговоры о его выдвижении в президенты

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разговоры о его выдвижении в качестве кандидата в президента на выборах 2024 года — преждевременные. По его словам, этот вопрос будет решаться в партии не раньше, чем в сентябре или октябре.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Разговор преждевременный. Об этом все чаще со мной говорят, но я думаю, что этот вопрос мы будем решать не раньше, чем в сентябре-октябре»,— заявил господин Слуцкий в разговоре с ТАСС.

Ранее сегодня госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЛДПР сообщило, что в партии готовятся к выдвижению Леонида Слуцкого на президентских выборах в 2024 году. Съезд ЛДПР состоится зимой. Леонида Слуцкого избрали лидером ЛДПР в мае 2022 года после смерти Владимира Жириновского 6 апреля.

Анастасия Ларина

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