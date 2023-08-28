Слуцкий назвал преждевременными разговоры о его выдвижении в президенты

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разговоры о его выдвижении в качестве кандидата в президента на выборах 2024 года — преждевременные. По его словам, этот вопрос будет решаться в партии не раньше, чем в сентябре или октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Разговор преждевременный. Об этом все чаще со мной говорят, но я думаю, что этот вопрос мы будем решать не раньше, чем в сентябре-октябре»,— заявил господин Слуцкий в разговоре с ТАСС.

Ранее сегодня госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЛДПР сообщило, что в партии готовятся к выдвижению Леонида Слуцкого на президентских выборах в 2024 году. Съезд ЛДПР состоится зимой. Леонида Слуцкого избрали лидером ЛДПР в мае 2022 года после смерти Владимира Жириновского 6 апреля.

Анастасия Ларина