«РИА Новости» сообщило о подготовке к выдвижению Слуцкого на выборы президента

Госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЛДПР сообщило, что в партии идет подготовка к выдвижению лидера партии Леонида Слуцкого в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Подготовка к выдвижению Слуцкого на президентские выборы идет. Однако окончательное решение будет принято ближе к съезду»,— сообщил собеседник агентства. Партийный съезд ЛДПР пройдет зимой. В мае прошлого года Леонида Слуцкого избрали лидером ЛДПР после смерти Владимира Жириновского 6 апреля.

С 2002 года Леонид Слуцкий занимает пост главы правления Российского фонда мира. Написал диссертацию на тему «Развитие малого предпринимательства в современной российской экономике». С 2020 года занимает пост президента факультета мировой политики МГУ.

В 2018 году три журналистки обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Депутат отверг все обвинения и заявил, что «никогда такого (домогательств.— "Ъ") не было». Комиссия Госдумы по этике не нашла «поведенческих нарушений» в действиях Леонида Слуцкого.

Леониду Слуцкому 55 лет. По данным опроса компании Russian Field в мае, возраст — третий по популярности ответ на вопрос о том, что россиянам не нравится в действующем президенте.

Анастасия Ларина