«С мигрантом нужно помягче»

В Госдуму внесен законопроект о лишении уклонистов приобретенного российского гражданства. Поводом для этого будет считаться, в частности, непостановка на воинский учет в установленный по закону срок. Между тем документ вызвал дискуссию. Главная трудность в том, как быть тем, у кого изъяли российский паспорт. В стране уже действует закон, по которому гражданства можно лишиться в том числе за дискредитацию армии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные действия рискуют еще больше обострить кадровую проблему.

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Заместитель председателя думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению, депутат-коммунист Михаил Матвеев внес законопроект о лишении приобретенного гражданства уклонистов от службы в российской армии. Основанием для этого будет считаться, в частности, отказ встать на воинский учет в установленный по закону срок.

Между тем глава другого комитета Госдумы (по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками), также коммунист Леонид Калашников коллегу не поддержал. Он привел следующий аргумент, цитата по агентству ТАСС: «Ну вот, например, лишили гражданства, посадили в тюрьму, неважно за какое преступление, а дальше что? Куда этому гражданину деваться? Я считаю это неправильным. А во-вторых, начинается какая-то многосортица граждан, что тоже приносит мало хорошего».

Интересный термин — «многосортица граждан». А ведь действительно, куда ему деваться? Хорошо, если есть еще какой-нибудь другой паспорт. А ежели нет? К слову, Узбекистан, Киргизия и Казахстан в свое время предупредили своих граждан, что участие в боевых действиях на стороне другого государства есть уголовно наказуемое деяние.

Тем временем из городов и весей Российской Федерации сообщают о многочисленных облавах на мигрантов и людей, на них похожих, на предмет того, чтобы шли в военкомат, а потом, видимо, служить отправлялись. В принципе все логично: не хочешь отдать долг новой родине, тогда извини — отдай паспорт. По сути это означает депортацию. Опять же, если будет куда уклониста высылать. А если некуда, тогда возникает проблема, что с ним все-таки делать. Новой родине не пригодился, а старая обратно не принимает. Будет этакий вечный житель центра для перемещенных лиц.

Результаты исследований Института Гайдара гласят: промышленность России столкнулась с рекордным кадровым голодом. В июле 2023 года дефицит сотрудников испытывало 42% соответствующих предприятий.

Главный вопрос звучит так: если мигрантов, пусть бывших, пусть с гражданством РФ, в армию массово призывать, работать-то кто будет?

Не желает особо глубинный российский народ ни кирпичи класть, ни дворы мести и даже к станку становиться, на конвейере вкалывать и иную тяжелую работу выполнять.

Вот и получается, что с мигрантом нужно помягче. Да и не мигрант он больше никакой, если с паспортом российским, тогда он полноценный гражданин. А значит, такой же, как и все россияне. Сложная задача, и так кажется, что популярные меры, чтобы ее решить, исчерпаны. Остаются лишь непопулярные, что мы, собственно, уже и видим.

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