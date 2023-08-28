На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области возник затор протяженностью более 15 км

На федеральной автодороге М-4 «Дон» рядом с Каменском-Шахтинским в Ростовской области образовалась пробка протяженностью более 15 км, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Днем здесь столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает пресс-служба ГИБДД Ростовской области.

Согласно данным инспекции, столкновение произошло около 14:15 на 943-м км трассы М-4. Водитель автомобиля «КамАЗ», двигавшегося в направлении Москвы, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком Scania. Управлявший «КамАЗом» мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— сообщает пресс-служба ГИБДД Ростовской области. По информации сервиса «Яндекс Карты», сейчас на трассе М-4 затруднено движение в северном направлении на участке от хутора Холодный Плес до развязки на район Лиховской Каменска-Шахтинского.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону