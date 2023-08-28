Начальник райотдела полиции Ростовской области задержан при получении взятки

Начальник отдела МВД Миллеровского района Ростовской области задержан за покушение на посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает СУ Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области. По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, задержан подполковник полиции Олег Пятицкий.

Согласно данным СКР, подозреваемый был задержан при получении денежных средств в размере 3 млн руб. Эти деньги Олег Пятицкий должен был передать неустановленным сотрудникам правоохранительных органов для того, чтобы сыну взяткодателя предъявили обвинение в менее тяжелом преступлении. Данные человека, передавшего взятку полицейскому, не уточняются.

При передаче средств обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области и отдела собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области. Суд уже избрал меру пресечения для подозреваемого — он отправлен под стражу до 24 октября.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством.

По данным источников «Ъ», Олегу Пятицкому 39 лет, он работал в правоохранительных органах с 2012 года. Должность начальника отдела занял в 2022 году.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону