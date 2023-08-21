В Тюменской области будет курсировать новый электропоезд с доступом к WI-FI

В Тюменскую область доставят современный поезд ЭП2ДМ. Он будет курсировать по пригородным направлениям. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Электропоезд ЭП2ДМ Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Салон электропоезда ЭП2ДМ Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор (слева) и начальник СвЖД Иван Колесников (справа) в электропоезде ЭП2ДМ Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Следующая фотография 1 / 3 Электропоезд ЭП2ДМ Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Салон электропоезда ЭП2ДМ Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор (слева) и начальник СвЖД Иван Колесников (справа) в электропоезде ЭП2ДМ Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Новый электропоезд состоит из шести вагонов, он рассчитан на 586 мест для пассажиров. Поезд оборудован системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха, велопарковками, USB-розетками для зарядки устройств, доступом к WI-FI. Также он оснащен дополнительным пространством при встречной посадке, местами для маломобильных пассажиров.

По данным правительства, электрооборудование кабины машиниста полностью отечественного производства. По словам губернатора Александра Моора, Свердловская железная дорога (СвЖД) планирует поставить в регион несколько таких поездов.

Напомним, начальник СвЖД Иван Колесников переходит на работу в Москву. В ближайшее время он возглавит департамент пассажирских перевозок РЖД. По словам источника «Ъ-Урал», СвЖД может возглавить первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок Павел Бурцев.

Полина Хабарова

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