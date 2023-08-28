Строительство платформы метро «Горный институт» завершено на 90%

Строительство платформы будущей станции метро «Горный институт» завершено на 90%, сообщили 28 августа в пресс-службе «Метрострой Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Метрострой Северной столицы Фото: Пресс-служба Метрострой Северной столицы

Близятся к концу работы по сооружению платформы в боковых тоннелях, по которым пойдут поезда, и в центральном зале, куда будут спускаться пассажиры.

В «Метрострое» уточнили, что расчетная пропускная способность этой станции оранжевой линии составит 97 тыс. человек в сутки. Ожидается, что все работы на станции будут завершены к концу 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «Метрострой северной столицы» закончила подготовку котлована, на месте которого появится вестибюль станции «Горный институт».

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