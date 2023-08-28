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В Рыбинске сотрудницу похоронного бюро приговорили к лишению свободы

Рыбинский городской суд приговорил бывшего стажера-менеджера ритуального агентства к двум годам лишения свободы за мошенничество и присвоение чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Рыбинского городского суда

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Рыбинского городского суда

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии следствия, в августе-октябре 2022 года приемщица по оформлению заказов в похоронном бюро Рыбинска забирала себе деньги клиентов, плативших за изготовление памятников. Девушка проходила стажировку в качестве менеджера. Документы на оформление заказов она не передавала директору бюро. Однако клиенты обратились напрямую к директору, после чего и стало известно о мошеннических действиях сотрудницы.

«Подсудимая приняла заказы на изготовление памятников от пяти клиентов, взяла с них предоплату на общую сумму 141 тыс. руб., но деньги в кассу не внесла, распорядилась ими по своему усмотрению, кроме того похитила из кассы и присвоила 54 тыс. руб.»,— рассказали в облсуде.

Суд признал виновной женщину в совершении пяти эпизодов мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и одного эпизода присвоения чужого имущества (ч. 2 ст. 160 УК РФ) и назначил ей наказание в виде лишения свободы. Ей предоставлена отсрочка, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Алла Чижова

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