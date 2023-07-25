В Рыбинске сотрудницу похоронного бюро обвинили в мошенничестве

В Рыбинский городской суд передано уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в мошенничестве и присвоении денег клиентов похоронного бюро. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе-октябре 2022 года приемщица по оформлению заказов в похоронном бюро Рыбинска забирала себе деньги клиентов, плативших за изготовление памятников. Документы на оформление заказов она не передавала директору бюро. Однако клиенты обратились напрямую к директору, после чего и стало известно о мошеннических действиях сотрудницы.

«В результате преступной деятельности шести потерпевшим причинен ущерб в сумме более 187 тыс. руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Бывшая сотрудница обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алла Чижова