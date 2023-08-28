Замглавы комитета финансов Петербурга покинула ведомство из-за переезда

Заместитель председателя городского комитета финансов Анна Смирнова уволилась с занимаемой должности. Об этом 28 августа сообщило издание «ЗАКС.Ру».
В разговоре с изданием глава комитета Светлана Енилина подтвердила информацию, отметив, что Смирнова покинула комитет по причине переезда.
Сейчас на сайте ведомства в списке замов значатся семь человек, госпожи Смирновой среди них нет.
Анна Смирнова занимала должность заместителя председателя комитета с 2020 года.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге сменился замглавы комитета по образованию.
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