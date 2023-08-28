В Петербурге сменился замглавы комитета по образованию

Новым заместителем главы комитета по образованию Санкт-Петербурга назначен Евгений Гагонин, сообщил «ЗАКС.Ру».

В комитете по образованию господин Гагонин будет ответственным за работу отделов инженерно-технического обеспечения образовательных учреждений и профессионального образования. Глава комитета по физической культуры и спорту, в котором ранее работал чиновник, Антон Шантырь рассказал журналистам, что на новом рабочем месте господин Гагонин займется в том числе подготовкой крупных мероприятий.

Ранее Евгений Гагонин возглавлял сектор по подготовке значимых спортивных мероприятий в комитете по физической культуре и спорту. В комитете по физкультуре он работал с 2015 года, в том числе возглавлял сектор по подготовке к чемпионату мира по футболу.

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