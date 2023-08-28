Вертолетостроение защитили от дронопоражения

В ночь на понедельник в подмосковных Люберцах силы ПВО сбили беспилотник, целью которого, возможно, был Национальный центр вертолетостроения в поселке Томилино. В результате взрыва никто не пострадал, но обломки при падении повредили ряд домов.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки беспилотников в Москве, июль 2023 год

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Последствия атаки беспилотников в Москве, июль 2023 год

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 4:15 утра в небе над городским округом Люберцы раздался мощный взрыв, вспышку от которого было видно за несколько километров. В полицию поступило с десяток сообщений о ЧП. ФСБ сообщила, что над поселком Томилино зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» С1 был уничтожен дрон самолетного типа, предположительно украинский «Бобер» — с помощью таких с начала года совершаются налеты на различные объекты в столице и ее окрестностях.

«Силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации»,— заявили в Минобороны РФ.

Возможной целью дрона на этот раз был Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова, расположенный в Томилино. В нем проводится проектирование, опытное производство и испытания вертолетов «Ми» и «Ка».

Обломки сбитого беспилотника упали на СНТ «Березка-К». От них вспыхнул пожар в гараже, строение было полностью уничтожено, в нескольких домах повреждены фасады, заборы и выбиты стекла.

Региональный отдел СКР проводит доследственную проверку, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Николай Сергеев