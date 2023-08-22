Бесплатный проезд для льготников в Петербурге появится не раньше 2024 года

Вопрос о предоставлении льготникам права бесплатного проезда в общественном транспорте будет решен не раньше 2024 года, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в ответе на запрос депутата Законодательного собрания Марины Шишкиной.

В своем обращении госпожа Шишкина предлагала наделить пенсионеров и инвалидов всех категорий натуральной льготой в виде бесплатного проезда, сохранив при этом их право на ежемесячную денежную выплату. Сегодня такие выплаты льготники могут потратить по своему усмотрению, в том числе на покупку льготного проездного.

Чиновник ответил, что вопрос решится не ранее 2024 года и во многом «зависит от бюджетных возможностей города, исходя из текущей социально-экономической ситуации».

Господин Поляков уточнил, что за первое полугодие 2023 года сумма недополученных доходов от поездок, совершенных по льготному билету, составила 7,8 млрд рублей, что за год составит 15,6 млрд руб.

«В случае предоставления указанным категориям граждан права на бесплатный проезд (…) сумма недополученных доходов увеличится на 5,4 млрд руб. в год (…)»,— говорится в ответе.

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