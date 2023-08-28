Вложения холдинга «Эко-культура» в омский проект могут составить 30 млрд рублей

Объем инвестиций агрохолдинга «Эко-культура» в проект тепличного комплекса в Омской области может составить 30 млрд руб. Об этом врио главы региона Виталий Хоценко сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Встреча состоялась 28 августа. «Это 60 га, 30 млрд руб. инвестиций, тысяча человек планируют работать»,– процитировал господина Хоценко официальный сайт главы государства. Врио губернатор объяснил целесообразность реализации проекта большим числом солнечных дней в регионе.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», переговоры о возможности реализации проекта между руководством Омской области и «Эко-культурой» прошли в рамках Петербургского международного экономического форума в июне этого года. Тогда Виталий Хоценко говорил об инвестициях в объеме 25 млрд руб.

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Валерий Лавский