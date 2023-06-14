Холдинг «Эко-культура» может построить в Омской области тепличный комплекс за 25 млрд рублей

В Омской области может быть построен крупный тепличный комплекс по выращиванию овощей закрытого грунта. Переговоры в рамках ПЭМФ-2023 проведены с агропромышленным холдингом «Эко-культура», сообщил врио губернатора Виталий Хоценко. Планируемая площадь комплекса – 60 га. Объем инвестиций оценивается в 25 млрд руб.

«Такое предприятие позволит создать более 1 тыс новых рабочих мест и обеспечить нашу область свежими овощами, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков»,– сообщил Виталий Хоценко.

По словам вице-губернатора Омской области Дмитрия Ушакова, регион может стать транзитным для компании: «Наше логистическое положение способствует к выходу на экспорт в страны Азии». Председатель совета директоров АПХ «Эко-культура» Александр Рудаков подтвердил готовность компании к реализации проекта в роли инвестора, сообщает правительство Омской области. «Для этого имеются средства и компетенции. Начав в Ставрополе, мы заходим теперь в Сибирь», - заявил Александр Рудаков.

В структуре холдинга «Эко-культура», который развивает тепличные комплексы в восьми регионах, согласно данным сайта компании, – 13 тепличных комплексов, площадь действующих теплиц – 500 га.

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Оксана Павлова