В рейтинге рынка труда Нижегородская область заняла 14 место

Нижегородская область заняла 14 место среди 85 российских регионов в рейтинге рынка труда, набрав 70,9 балла из 100 возможных. Исследование подготовило «РИА Новости» по итогам 2022 года. Годом ранее регион набрал 70,5 балла и занял 13-ю строчку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Самыми успешными регионами стали Москва и Санкт-Петербург, которые набрали соответственно 97,9 и 95,2 рейтинговых балла. Третье место занимает Московская область с 86,6 балла. По мнению составителей рейтинга, в этих регионах высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области уже несколько лет наблюдается серьезный дефицит кадров, особенно в промышленности. Только на предприятиях ОПК потребность в сотрудниках составляет 7,8 тыс. человек. Нехватка кадров в этой сфере оценивается в 4,7% от среднесписочной численности трудящихся.

Андрей Репин