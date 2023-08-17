Повышение производительности ОПК апробируют на нижегородских предприятиях

Нижегородская область может стать пилотным регионом для апробирования новых систем повышения производительности труда на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом министр промышленности и торговли региона Максим Черкасов сообщил на заседании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Господин Черкасов напомнил, что губернатор Глеб Никитин предложил расширить параметры нацпроекта «Производительность труда», включив в него предприятия ОПК. Правительство региона направило в Минпромторг РФ предложение создать межведомственный центр повышения производительности ОПК, когда ведущие российские госкорпорации будут решать проблему своевременного выполнения гособоронзаказа, вызванную дефицитом кадров.

«Одной из главных задач центра станет создание новых производственных систем как основы высокой эффективности предприятий ОПК. Нижегородская область может стать пилотным регионом в этом направлении», — подчеркнул министр.

Кадровая потребность в ОПК увеличилась с ростом гособоронзаказа, заводы перешли на работу в две-три смены, добавил господин Черкасов. По данным министерства, 166 областным оборонным предприятиями сегодня требуются 7,8 тыс. человек. Дефицит кадров в оборонке оценивается в 4,7% среднесписочной численности работников.

Владимир Зубарев