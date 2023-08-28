Гражданка США пыталась ввезти в Екатеринбург более $70 тысяч

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни остановили женщину, которая пыталась ввести крупную сумму денег в различных валютах, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления. По данным Telegram-канала Ural Mash, у гражданки США нашли $72 тыс. (около 6,8 млн руб.), 187 турецких лир, 107 шекелей, 82 канадских цента и пять тыс. российских руб.

Как передает канал, 49-летняя женщина родилась на Урале, а сейчас у нее двойное гражданство. В США она живет с мужем и сыном. Решив приехать в Россию, она совершила несколько перелетов. Конечный рейс был Стамбул (Турция) — Екатеринбург.

Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральской таможни, сейчас ситуация находится на контроле разных ведомств. Однако комментировать подробности представители отказались.

Напомним, на территории РФ действует лимит на ввоз валюты из-за границы. Он составляет $10 тыс. на человека.

Полина Хабарова

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