В Петербурге могут ввести страховку и возрастные ограничения на использование электросамокатов

Депутаты Законодательного собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга в новом парламентском сезоне вернутся к обсуждению темы электросамокатов, сообщил 28 августа спикер ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале.

В частности, депутаты рассмотрят возможность введения страховки и ограничений по возрасту для водителей самокатов. Большой блок вопросов затронет организацию парковок.

«Конечно, можно поступить как в Париже и в принципе запретить электросамокаты. Но, на мой взгляд, это радикальная мера. Мы видим, насколько СИМ востребованы, поэтому задача властей здесь — не отнимать, а повысить комфорт и безопасность»,— отметил господин Бельский.

Сейчас, по словам спикера, к рассмотрению готовится законопроект о создании организованной стоянки для арендованных самокатов, гироскутеров и моноколес. Документ предлагает закрепить список мест, где можно будет оставлять средства индивидуальной мобильности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге подготовили новые ограничения для электросамокатов.

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