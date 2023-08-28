Более 2000 спортсменов и болельщиков примут участие в масштабном трейловом фестивале Тинькофф Rosa Wild Trail на «Роза Хутор»

Соревнования пройдут в горах Сочи при поддержке АО Тинькофф Банк и круглогодичного горного курорта «Роза Хутор» с 8 по 10 сентября 2023 года
Забег на «Роза Хутор» пройдет уже в пятый раз, и в этом году он получил общероссийский статус. В ходе соревнований будет проведен Чемпионат России по трейлу, в рамках которого участники смогут подтвердить или повысить свой спортивный разряд.
«Тинькофф Rosa Wild Trail — это отличная возможность продлить лето и провести активный отпуск с семьей или друзьями! Продуманная инфраструктура горных курортов Сочи, невероятно красивые горы, большой выбор развлечений и близость черноморского побережья сделают поездку комфортной и точно не дадут заскучать»,— отмечает директор фестиваля Антон Жилин.
Участники и гости мероприятия смогут:
- Попробовать свои силы на двухдневных гонках: STAGE 25 (12+13 км) или STAGE 75 (20+50 км).
- Принять участие в одном из девяти однодневных забегов: от 12 км с набором высоты 820 м до самого сложного ультра-трейла России протяженностью 180 км с набором высоты 13 300 м и продолжительностью 48 часов, а также в любимом гостями скоростном восхождении на вершину — Vertical KM.
- Провести время с детьми, приняв участие в детской программе или став болельщиком на детском или подростковом забеге.
- Посетить познавательные лекции и пообщаться с экспертами в области спорта и восстановления.
- Оторваться на запоминающейся вечеринке в бассейне или просто расслабиться после забега в SPA-комплексе Sunshine Park в Горной Олимпийской деревне.
- Принять участие в классах по йоге в лучах закатного солнца.
- Встретить финишеров самых длинных дистанций под звуки камерного гитарного вечера.
Дистанции забегов, как и раньше, пройдут по самым живописным горным маршрутам курортов «Роза Хутор», «Газпром», Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского Национального парка. Однако, сами маршруты, а также место старта и финиша изменятся: на этот раз стартово-финишная поляна фестиваля расположится на живописной Аллее Флагов на высоте 1170 м над уровнем моря.
Всех без исключения участников забегов ждет пакет с подарками от партнеров, а на финише каждый получит памятную медаль со стильным дизайном.
Подробная программа мероприятия и регистрация доступны по ссылке: https://wildtrail.ru/rwt
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