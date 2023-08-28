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Столичная фирма продолжит реставрацию Покровского собора в Самаре

ООО «Промстройдизайнпроект» выиграло торги на продолжение реставрации Покровского кафедрального собора в Самаре. Компания запросила за свою работу 50 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фото: cultnaslediesamregion.ru

Заказчиком работ выступает Министерство культуры РФ. Подрядчик должен будет выполнить реставрацию к концу сентября 2024 года.

Контракт предусматривает оборудование систем электроснабжения и освещения, а также обустройство пожарной и охранной сигнализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, водопровода и канализации.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Промстройдизайнпроект» находится в Москве. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Покровский кафедральный собор является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1861 году. Здание находится на ул. Ленинская, 77.

Георгий Портнов

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