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Покровский собор в Самаре обновят за 50,6 млн рублей

Объявлены торги на продолжение реставрации Покровского Кафедрального собора в Самаре. Заказчиком работ выступает Минкульт РФ. Начальная цена контракта составляет около 50,6 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет выполнить работу к концу сентября 2024 года. Контракт предусматривает оборудование систем электроснабжения и освещения, а также обустройство систем пожарной и охранной сигнализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, водопровода и канализации.

Итоги торгов будут подведены 20 июля. Ранее Покровский Кафедральный собор был признан объектом культурного наследия федерального значения. Его возвели в 1861 году.

Ранее был найден подрядчик для нового этапа реставрации самарской «Дачи со слонами». Начальная цена контракта составила 79,7 млн руб.

Георгий Портнов

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