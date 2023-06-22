Покровский собор в Самаре обновят за 50,6 млн рублей

Объявлены торги на продолжение реставрации Покровского Кафедрального собора в Самаре. Заказчиком работ выступает Минкульт РФ. Начальная цена контракта составляет около 50,6 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Подрядчик должен будет выполнить работу к концу сентября 2024 года. Контракт предусматривает оборудование систем электроснабжения и освещения, а также обустройство систем пожарной и охранной сигнализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, водопровода и канализации.
Итоги торгов будут подведены 20 июля. Ранее Покровский Кафедральный собор был признан объектом культурного наследия федерального значения. Его возвели в 1861 году.
Ранее был найден подрядчик для нового этапа реставрации самарской «Дачи со слонами». Начальная цена контракта составила 79,7 млн руб.