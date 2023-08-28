Апелляция оставила в силе приговор в отношении самарского активиста ОНФ

Самарский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего депутата, активиста реготделения ОНФ Аркадия Лазарева. Об этом «Ъ-Волга» сообщил его адвокат Роман Зуев.

Суд первой инстанции признал его виновным в покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима без штрафа. При этом гособвинитель просил усилить наказание.

Роман Зуев сообщил «Ъ», что планирует обжаловать приговор в кассационном суде, поскольку имеется множество «процессуальных нарушений». Он просит прекратить уголовное преследование: «Полагаю, что решение суда принято незаконно, будем обжаловать в кассационной инстанции. Надеюсь, уголовное дело будет прекращено и приговор отменен».

Подробнее в материале «Ъ-Волга» – «Кассация указала на ошибки апелляции».

Ани Айвазян