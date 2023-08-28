В Екатеринбурге электросамокат сбил ребенка, следователи проводят проверку

В Екатеринбурге электросамокатчик сбил и травмировал ребенка, следователи начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным следствия, мальчик получил ушибы и ссадины. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Избирателей (Орджоникидзевский район).

Сейчас опрашиваются возможные очевидцы, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика. По результатам проверки следователей будет приниматься процессуальное решение.

Сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР) поддержала решение Парижа запретить аренду электросамокатов. По ее мнению, в российских городах нужно ввести аналогичные меры. В Париже с 1 сентября запретят аренду электросамокатов по итогам референдума. За запрет высказалось 89% парижан.

Полина Хабарова

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