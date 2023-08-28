Чистая прибыль ТМК первом полугодии выросла на 39% — до 28,3 млрд рублей

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) опубликовала отчет о деятельности по МСФО за первое полугодие 2023 года. Чистая прибыль компании за январь-июнь 2023 года выросла на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 28,3 млрд руб. При этом выручка компании снизилась на 7,3% до 278,9 млрд руб.

Снижение выручки в отчетном периоде компания объяснила выделением части активов АО «ВТЗ» (Волжский трубный завод) и АО «ЧТПЗ» (Челябинский трубопрокатный завод) по производству труб большого диаметра «в форме реорганизации с одновременным присоединением к ООО "ТМК Трубопроводные решения" (ТМК ТР)».

Другие результаты компании:

Объем реализации трубной продукции в полугодии составил 2,1 млн тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 1,7 млн тонн, а сварных труб — 386 тыс. тонн;

Скорректированный показатель EBITDA составил 79,2 млрд руб., а рентабельность по скорректированному показателю EBITDA находилась на уровне 28,4%;

Общий долг по состоянию на 30 июня 2023 года составил 300,5 млрд руб.. Чистый долг составил 252,5 млрд руб.;

Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA (LTM) на 30 июня 2023 годы составило 1,61х.

По данным Metals & Mining Intelligence, из-за сокращения ремонтной программы «Газпрома» отгрузки труб большого диаметра с января по июль 2023 года сократились на 24%. При этом, благодаря увеличению экспорта, трубные компании поддерживают загрузку на уровне прошлого года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трубы покатились».

Петр Бузлаев