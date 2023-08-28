Московская Level Group планирует строить в Петербурге жилья комфорт-класса

Московская строительная компания Level Group рассматривает возможность строительства в Санкт-Петербурге жилья комфорт-класса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Level Group Кирилла Игнахина.

По его словам, компания проанализировала рынки регионов России и пока не видит других интересных ниш, кроме Петербурга и Сочи. Но многое будет зависеть зависит от новых генпланов, уточнили в компании.

Строительная компания Level Group создана в 2016 году. Девелопер специализируется на строительстве жилья в Москве в пределах МКАДА.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что разлив Охты получит новый микрорайон на 700 тыс. жилых «квадратов». Застройка участка займет продолжительное время, а объем инвестиций в проект может достигнуть 100 млрд рублей.

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