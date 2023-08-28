Суд признал ООО «Тимашевская птицефабрика» банкротом

ООО «Тимашевская птицефабрика» признано несостоятельным. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

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Также суд постановил открыть в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Кроме того, утверждена кандидатура арбитражного управляющего Дмитрия Бисерова.

К 7 февраля следующего года он подготовит отчет о ходе и результатах проведения процедуры конкурсного производства.

Ранее основные кредиторы ООО «Тимашевская птицефабрика» решили обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

Тимашевская птицефабрика была последним крупным подобным предприятием в регионе. Часть долгов у организации образовалась после банкротства компаний Ильшата Тукаева в Татарстане, по кредитам которых самарская птицефабрика была поручителем.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Птицефабрике определили судьбу».

Георгий Портнов