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В Самаре снесут аварийный дом 1939 года постройки

Снос аварийного дома планируется в Октябрьском районе Самары. Речь идет о здании 1939 года постройки в Октябрьском районе на ул. Тихвинской, 19. Постановление градоначальницы Елены Лапушкиной опубликовано на сайте администрации.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В связи с этим для муниципальных нужд будут изъяты земельный участок площадью 540 кв. м и две квартиры в указанном здании площадью 95,7 и 97,7 кв. м.

С владельцами изымаемой недвижимости будут проведены переговоры относительно условий изъятия. Также чиновники направят собственникам проекты соответствующих соглашений с главой города.

Ранее стало известно о том, что в Самаре снесут дом 1940 года постройки. Он находится в Советском районе на участке площадью 709 кв.м.

Георгий Портнов

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