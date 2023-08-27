Минобороны РФ: Су-30 подняли над Черным морем из-за дрона-разведчика США у границы

Минобороны РФ подняли в воздух истребитель Су-30 для сопровождения американского беспилотника-разведчика MQ-9A Reaper, приближающегося к госгранице РФ в Черном море. Как сообщает пресс-служба ведомства, удалось не допустить нарушения госграницы.

При приближении российского истребителя иностранный беспилотник выполнил разворот от госграницы РФ. Су-30 вернулся на аэродром базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности»,— подчеркнули в Минобороны РФ.

Татьяна Ручкина

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