Глава ЦИК РФ: работаем, чтобы «виртуальные крысы» не проскочили при голосованиях

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что к президентским выборам, которые запланированы на 2024 год, увеличится количество хакерских атак. По ее словам, в настоящее время специалисты работают над повышением кибербезопасности, чтобы во время голосования «ни одна подлая виртуальная крыса не проскочила».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет, поскольку мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам. С учетом этого наши высококлассные специалисты и действуют, чтобы ни одна, как говорится, подлая виртуальная крыса не проскочила, чтобы ни одной "черной дырочки" не возникло на наших интернет-ресурсах»,— сказала Элла Памфилова «РИА Новости».

Говоря о кибербезопасности российской государственной автоматизированной системы «Выборы», госпожа Памфилова заявила, что Центризбирком за нее абсолютно спокоен. Она отметила, что система полностью изолирована от интернета, так же как и ее новый цифровой аналог, который ЦИК запустит к президентским выборам.

Кроме того, Элла Памфилова отметила, что в настоящее время при подготовке цифровых сервисов для голосования ЦИК переходит на отечественное программное обеспечение и «железо». «Степень защиты всех наших сервисов, наших интернет-ресурсов очень высокая, у нас другого выхода нет — на войне как на войне, пусть и информационной»,— добавила она.

Ранее Элла Памфилова заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены в определенные законом сроки. Пока они запланированы на 17 марта 2024 года. Совфед принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о приведении избирательного законодательства в соответствие с поправками к Конституции РФ. Документ, в частности, предоставляет ему право еще дважды баллотироваться на пост главы государства (ранее президент не мог занимать эту должность более двух сроков подряд). О своих планах участвовать в выборах в 2024 году Владимир Путин пока не объявлял.