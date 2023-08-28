Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава ЦИК РФ: работаем, чтобы «виртуальные крысы» не проскочили при голосованиях

Памфилова ожидает увеличения числа хакерских атак к выборам

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова считает, что к президентским выборам, которые запланированы на 2024 год, увеличится количество хакерских атак. По ее словам, в настоящее время специалисты работают над повышением кибербезопасности, чтобы во время голосования «ни одна подлая виртуальная крыса не проскочила».

Элла Памфилова

Элла Памфилова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Элла Памфилова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Пик DDOS-атак, конечно, приходится на активное время голосования уже не первый год. Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет, поскольку мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам. С учетом этого наши высококлассные специалисты и действуют, чтобы ни одна, как говорится, подлая виртуальная крыса не проскочила, чтобы ни одной "черной дырочки" не возникло на наших интернет-ресурсах»,— сказала Элла Памфилова «РИА Новости».

Говоря о кибербезопасности российской государственной автоматизированной системы «Выборы», госпожа Памфилова заявила, что Центризбирком за нее абсолютно спокоен. Она отметила, что система полностью изолирована от интернета, так же как и ее новый цифровой аналог, который ЦИК запустит к президентским выборам.

Кроме того, Элла Памфилова отметила, что в настоящее время при подготовке цифровых сервисов для голосования ЦИК переходит на отечественное программное обеспечение и «железо». «Степень защиты всех наших сервисов, наших интернет-ресурсов очень высокая, у нас другого выхода нет — на войне как на войне, пусть и информационной»,— добавила она.

Ранее Элла Памфилова заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены в определенные законом сроки. Пока они запланированы на 17 марта 2024 года. Совфед принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о приведении избирательного законодательства в соответствие с поправками к Конституции РФ. Документ, в частности, предоставляет ему право еще дважды баллотироваться на пост главы государства (ранее президент не мог занимать эту должность более двух сроков подряд). О своих планах участвовать в выборах в 2024 году Владимир Путин пока не объявлял.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...