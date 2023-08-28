Сбербанк сообщил о схеме мошенничества с получением данных о родственниках

Сбербанк предупредил пользователей о схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники расспрашивают о родственниках с целью защитить их от хищения средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка (есть в распоряжении «Ъ»).

Как пояснили в кредитной организации, во время разговора мошенники говорят россиянам о неких попытках оформить на них кредит и похитить деньги. Злоумышленники предлагают оформить кредит для «исчерпания кредитного потенциала», а после перевода средств просят данные родственников, которым также «может угрожать опасность».

По оценке Банка России, в первом квартале 2023 года был установлен рекорд по хищению средств у клиентов банков — более 4,5 млрд руб. В июле регулятор сообщал о новой схеме мошенничества, при которой россиян приглашают на личным прием в ЦБ.