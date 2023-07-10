ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с приглашением на личный прием

Центробанк (ЦБ) сообщил о мошеннической схеме, при которой россиян приглашают на «личный прием» в ЦБ с фальшивого адреса электронной почты. Злоумышленники представляются сотрудниками регулятора, эту мошенническую схему используют по всей стране.

По данным ЦБ, письма содержат обращения по имени и отчеству, в них указывают время приема и действующий адрес отделения ЦБ в регионе проживания адресата. Для убедительности мошенники меняют электронный адрес отправителя на домен ЦБ — cbr.ru.

Регулятор пояснил, что такое персональное приглашение — один из поводов начать диалог. После злоумышленники могут позвонить ему и под разными предлогами начать просить данные банковской карты и смс-код либо добиваться перевода денег на счета мошенников.

«Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом»,— добавили в ЦБ (цитата по ТАСС).

В мае ЦБ рассказывал, что мошенники стали обращаться к инвесторам от имени брокерской компании. По оценке Банка России, в первом квартале был установлен рекорд по хищению средств у клиентов банков — более 4,5 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Мошенники бьют рекорды».

Лаура Кеффер