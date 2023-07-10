Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с приглашением на личный прием

Центробанк (ЦБ) сообщил о мошеннической схеме, при которой россиян приглашают на «личный прием» в ЦБ с фальшивого адреса электронной почты. Злоумышленники представляются сотрудниками регулятора, эту мошенническую схему используют по всей стране.

По данным ЦБ, письма содержат обращения по имени и отчеству, в них указывают время приема и действующий адрес отделения ЦБ в регионе проживания адресата. Для убедительности мошенники меняют электронный адрес отправителя на домен ЦБ — cbr.ru.

Регулятор пояснил, что такое персональное приглашение — один из поводов начать диалог. После злоумышленники могут позвонить ему и под разными предлогами начать просить данные банковской карты и смс-код либо добиваться перевода денег на счета мошенников.

«Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом»,— добавили в ЦБ (цитата по ТАСС).

В мае ЦБ рассказывал, что мошенники стали обращаться к инвесторам от имени брокерской компании. По оценке Банка России, в первом квартале был установлен рекорд по хищению средств у клиентов банков — более 4,5 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Мошенники бьют рекорды».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...