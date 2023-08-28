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Коммерсантъ FM
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В Петрозаводске задержан подозреваемый в нападении на журналистку «Аль-Джазиры»

В Петрозаводске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании «Аль-Джазира» Ранию Дриди, сообщила пресс-служба МВД. Какие-либо подробности о задержанном и его мотивах не приводятся.

Фото: Соцсети Рании Дриди

Фото: Соцсети Рании Дриди

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге 25 августа у бывшего «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице. 41-летняя журналистка вела прямой эфир, когда к ней подошел мужчина и попытался испортить оборудование, после чего ударил ее по голове и скрылся. Госпожу Дриди доставили в Александровскую больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Лаура Кеффер

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