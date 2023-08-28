Хоккеистам «Сибири» поставили задачу завершить сезон с медалями

«Сибирь» должна бороться за призовые места в первенстве Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2023/2024. Задачу перед спортсменами поставил губернатор Андрей Травников, являющийся председателем попечительского совета клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава региона провел традиционную предсезонную встречу с руководством «Сибири» и ее новыми игроками. «Во-первых, предыдущие два года команда выходила в плей-офф, и болельщики ждут дальнейшего развития. Во-вторых, созданы условия для игр и тренировок на новой арене, в новом дворце. И в-третьих, мощная поддержка болельщиков с трибун новой арены будет в этом сезоне вдвое сильнее, чем это было в прошлом году»,– объяснил господин Травников повышенные в этом году требования к команде.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», строительство «Сибирь-Арены» было завершено в 2023 году. 13 августа на ней в присутствии 10 тыс. зрителей прошел матч молодежных команд России и Белоруссии.

Сезон для «Сибири» официально стартует матчем в Омске против местного «Авангарда». На состоявшемся 23 августа заседании совет директоров ХК «Авангард» вновь поставил перед командой задачу завоевать Кубок Гагарина.

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Валерий Лавский