В матче на открытии «Сибирь-Арены» юниорская сборная России уступила Белоруссии 1:3

Юниорские сборные (до 18 лет) России и Белоруссии сыграли сегодня в матче открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Он собрал 10 тыс. зрителей. Национальная сборная Белоруссии праздновала победу со счетом 3:1. У гостей из Минска голы на счету Алексея Протаса, Дмитрия Хобяна и Ильи Лахнова. Единственной шайбой в составе россиян отметился Алексей Донцов.

По данным сайта Федерации хоккея России, в заявку на матч попали игроки «Сибирских снайперов» (Новосибирск) — вратарь Платон Мехряков и нападающий Илья Люзенков.

Илья Николаев