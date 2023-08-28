Главу фермерского хозяйства из Оренбуржья заподозрили в мошенничестве

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении одного из глав крестьянско-фермерского хозяйства Соль-Илецка. Его материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следствием установлено, что обвиняемый с октября 2022 по март 2023 года с целью приобретения земельных участков сельскохозяйственного назначения предоставил в администрацию округа фиктивные документы, позволившие ему вне конкурсных процедур и по заниженной цене приобрести 53 земельные доли в муниципальной собственности»,— говорится в сообщении.

Ущерб, который был нанесен муниципальному бюджету, превысил 12 млн руб. На этапе следствия фигурант дела возместил его в полном объеме.

Ранее жительница Соль-Илецка была осуждена за мошенничество с жильем. Приговор в отношении нее вступил в законную силу.

Георгий Портнов