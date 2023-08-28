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Коммерсантъ FM
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Доля валютных облигаций на российском рынке достигла рекордных значений

Доля выпущенных в России облигаций в иностранных валютах впервые превысила 10% от всего объема рынка, сообщили «Ведомости» со ссылкой на статистику Центробанка. На 1 августа их доля составила 10,2% или 4,3 трлн руб.

На обычные бонды в недружественных бумагах приходится около 950 млрд руб. ($10 млрд) выпусков в валюте, на замещающие и юаневые облигации — по 1,5 трлн руб. На обязательства в долларах, включая замещающие бумаги, приходится почти две трети рынка валютных облигаций. Доля юаней составляет около 25%, евро — более 10%.

Как отмечают эксперты, после начала спецоперации в 2022 году торговля еврооблигациями российских эмитентов перешла на внутренний рынок. Введение санкций затруднило обслуживание выпущенного валютного долга. Кроме того, компании стали замещать кредиты в долларах и евро на рублевые и юаневые.

В 2022 году, как отмечают эксперты, доля валютных бумаг на локальном рынке росла в связи с выпуском замещающих и юаневых облигаций. В 2023 году тенденция объясняется валютной переоценкой: с начала года курс рубля к доллару упал на 36%.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ставка на девальвацию».

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