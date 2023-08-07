В Самарской области 61 водителя поймали на пьяной езде

За минувшие три дня в Самарской области 61 автомобилист был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

«Также за истекшие три дня сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 81 нарушение ПДД РФ, совершенных водителями мототранспорта. В 19 случаях транспортные средства были помещены на специализированные стоянки»,— говорится в сообщении.

Кроме того, за время рейдов инспекторы обнаружили и привлекли к административной ответственности 59 нарушителей правил перевозки детей. Было также выявлено 75 водителей, не уступивших дорогу пешеходам, и 93 пешехода, переходивших дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. Ранее летом текущего года на дорогах Самарской области за выходные было выявлено свыше ста пьяных водителей.

Георгий Портнов