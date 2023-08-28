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Коммерсантъ FM
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ФНС: компании стали реже маскировать сотрудников под самозанятых

Количество организаций, незаконно трудоустраивающих самозанятых, ежегодно сокращается, пишет Forbes со ссылкой на сообщение Федеральной налоговой службы. По данным ФНС, к 2023 году доля таких организаций снизилась до 0,7%, в 2020 году она составляла 3,6%.

Компаниям запрещено оформлять как самозанятых сотрудников, выполняющих трудовые функции. Тем самым они экономят на налогах, отмечают в ФНС. Как пояснили в ФНС, при налоговой проверке анализируется более 20 параметров, свидетельствующих об использовании незаконного трудоустройства. Среди них — периодичность выплат и их суммы, доля доходов самозанятых от организации, предыдущие места их работы.

Число самозанятых в России с начала 2023 года увеличилось на 23% и превысило 8 млн человек. Специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 1 января 2019 года. Изначально он вводился в экспериментальном формате в нескольких регионах, с 1 июля 2020-го его распространили по всей стране. Налоговая ставка составляет 4% от дохода для физлиц и 6% для юрлиц. Закон о специальном налоговом режиме действует до 2028 года включительно.

Лусине Баласян

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