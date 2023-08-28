Олимпийская чемпионка Луиза Носкова стала доверенным лицом тюменского губернатора Моора

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова стала доверенным лицом действующего губернатора Тюменской области Александра Моора на предстоящих выборах главы региона. Всего избирательная комиссия региона утвердила список из 69 доверенных лиц господина Моора. Соответствующий документ опубликован на сайте избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В число доверенных лиц также вошли ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат, сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Геннадий Иванов, чемпион по борьбе Владимир Чебоксаров.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. На голосовании задействуют 64 территориальные комиссии: 29 в Тюменской области, 13 в ЯНАО и 22 в ХМАО. Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в избирательный фонд кандидата Александра Моора поступило 47 млн руб.

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