Александр Моор получил 47 млн рублей на избирательную кампанию

В избирательный фонд кандидата в губернаторы Тюменской области, действующего главы региона Александра Моора поступило 47 млн руб. Сведения об этом опубликовал региональный избирком.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Строительная компания «Мостострой-11» и Ямальский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития пожертвовали кандидату от «Единой России» по 10 млн руб.
По 3 млн руб. на избирательную компанию выделили «Племзавод-Юбилейный» и «Агрофирма "КриММ"». Сельхозпредприятие «Агрокомплекс Маяк» направило господину Моору 1 млн руб. На предвыборную агитацию и оплату работ сотрудников кандидат уже потратил 32,7 млн руб.
Соперники Александра Моора на пост губернатора Денис Садовников (ЛДПР), Иван Левченко (КПРФ) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») получили в избирательные фонды по 2,2 млн руб., 1,2 млн руб. и 0,45 млн руб. соответственно.
Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. На голосовании задействуют 64 территориальные комиссии: 29 в Тюменской области, 13 в ЯНАО и 22 в ХМАО.