Александр Моор получил 47 млн рублей на избирательную кампанию

В избирательный фонд кандидата в губернаторы Тюменской области, действующего главы региона Александра Моора поступило 47 млн руб. Сведения об этом опубликовал региональный избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Строительная компания «Мостострой-11» и Ямальский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития пожертвовали кандидату от «Единой России» по 10 млн руб.

По 3 млн руб. на избирательную компанию выделили «Племзавод-Юбилейный» и «Агрофирма "КриММ"». Сельхозпредприятие «Агрокомплекс Маяк» направило господину Моору 1 млн руб. На предвыборную агитацию и оплату работ сотрудников кандидат уже потратил 32,7 млн руб.

Соперники Александра Моора на пост губернатора Денис Садовников (ЛДПР), Иван Левченко (КПРФ) и Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») получили в избирательные фонды по 2,2 млн руб., 1,2 млн руб. и 0,45 млн руб. соответственно.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. На голосовании задействуют 64 территориальные комиссии: 29 в Тюменской области, 13 в ЯНАО и 22 в ХМАО.

Василий Алексеев

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