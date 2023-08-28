«Ростех» ликвидирует развивавшую IT-экспорт «дочку»

«Ростех» к концу года ликвидирует дочернюю компанию «РусАйТиЭкспорт» или RITE (Russian Information Technology Export), сообщил РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. RITE создавали для продвижения российской высокотехнологичной продукции в IT-сфере за границей. Представитель «Ростеха» заявил РБК, что компания завершила все поставленные перед ней задачи и ее развитие на фоне санкций стало нецелесообразным.

«"РусАйТиЭкспорт" создавался под ряд конкретных международных проектов. На текущий момент компания выполнила свои обязательства и не связана никакими контрактами»,— сказали в «Ростехе». Там заверили, что для реализации российских продуктов внутри страны и за рубежом «выстраиваются новые каналы», а сотрудников RITE распределили по другим компаниям «Ростеха».

RITE открыли в 2017 году. Ее представитель говорил, что частные инвесторы вложили в актив $2,5 млн. Главными направлениями ее деятельности должны были стать проекты «Электронное правительство» и «Умный город», комплексные системы безопасности и автоматизации бизнес-процессов. Наибольший спрос ожидался со стороны стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Уставной капитал компании — 181 млн руб. Структура «Ростеха» — ООО «РТ-Развитие Бизнеса» — владеет 76%, остальное — у частных инвесторов через ООО «Валькирия». По итогам 2022 года выручка «РусАйТиЭкспорта» составила 928 тыс., чистая прибыль — 600 тыс. руб.

Лаура Кеффер